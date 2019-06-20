В курганском избиркоме наплыв кандидатов в губернаторы

В четверг, 20 июня, кандидатом в губернаторы зарегистрирован коммунист Яков Сидоров. Об этом «Новому Дню» сообщили в областном избиркоме.

Яков Сидоров – депутат городской думы Кургана. Решение о его выдвижении было принято на региональной конференции КПРФ. Как сообщал «Новый День», кандидатуру Сидорова курганские коммунисты хоть и поддержали, но отметили, что их однопартиец выдвинулся на главные выборы региона без своей программы. «Надо эту программу сформулировать, для ее обсуждения должны быть приглашены специалисты от промышленности, от культуры, от всех. Чтобы дать наказы и внести поправки», – реплика из зала во время проведения региональной конференции КПРФ.

Как уже сообщал «Новый День», в четверг, 20 июня, курганский избирком зарегистрировал еще одного кандидата в губернаторы. Им стал 45-летний Юрий Ярушин от партии ЛДПР.

Сидорова и Ярушина обогнал врио губернатора Вадим Шумков, который посетил избирком еще 13 июня. О регистрации Шумкова избирком оперативно сообщил, разместив релиз. Информации о Сидорове и Ярушине на сайте избирательной комиссии пока нет.

Главные выборы Зауралья пройдут 8 сентября. Они проводятся досрочно из-за отставки экс-губернатора Алексея Кокорина.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 20.06.19

В Кургане три ребенка устроили ДТП. / Курганский избирком зарегистрировал второго кандидата в губернаторы. / Курганские казаки присягнули Шумкову. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»