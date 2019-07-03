Курганский избирком оценил предвыборную агитацию Шумкова

В среду, 3 июля, в избиркоме Курганской области состоялось заседание рабочей группы по информационным спорам. Представители избиркома собрались, чтобы оценить агитационные материалы кандидата в губернаторы – врио главы региона Вадима Шумкова.

«Представленные в Избирком в уведомительном порядке агитационные материалы признаны соответствующими требованиям избирательного законодательства», – вывод рабочей группы.

У кандидатов в губернаторы осталось немного времени, чтобы заявить о своем намерении. 5 июля станет последним днем для выдвижения. С 6 июля начнется период регистрации выдвинувшихся кандидатов. Процедура продлится до 15 июля. В эти дни избирком, как сообщили «Новому Дню» в комиссии, меняет режим работы и готов общаться с кандидатами в выходные.

Все, кто включился в выборную кампанию, должны подтвердить факт прохождения муниципального фильтра – собрать не менее 184 одобрительных подписей депутатов и глав муниципалитетов Зауралья. А вот самовыдвиженцу Вадиму Шумкову придется еще дополнительно предоставить не менее 3520 подписей избирателей.

Сегодня в губернаторской кампании Курганской области принимают участие четыре кандидата. Помимо Вадима Шумкова документы в избирком сдают коммунист Яков Сидоров, представитель ЛДПР Юрий Ярушин и справедливорос Татьяна Майборода.

Как сообщал «Новый День», еще две оппозиционные партии – «Яблоко» и «Коммунисты России», даже не рассматривали возможность выдвижения своих кандидатов в губернаторы Зауралья. Партийцы объяснили это «невозможностью пройти муниципальный фильтр» в регионе.

Выборы губернатор региона состоятся 8 сентября. Они проводятся досрочно из-за отставки экс-губернатора Алексея Кокорина.

Курган, служба информации

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