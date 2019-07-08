Заместитель Медведева предложил переформатировать Курганмашзавод

Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, посетивший Зауралье в воскресенье, 7 июля, сделал заявление о судьбе ПАО «Курганмашзавод» (КМЗ).

Российский вице-премьер, курирующий оборонно-промышленный комплекс (ОПК), отметил, что после смены собственника ситуация на КМЗ начала исправляться. «Сегодня можно говорить о стабилизации финансово-экономического положения, срывов гособоронзаказа по причине нехватки оборотных средств, как это было раньше, мы не ожидаем», – заявил Юрий Борисов.

При этом Курганмашзавод – единственный российский производитель БМП – должен решить вопрос диверсификации продукции. Сейчас портфель заказов КМЗ на 90 процентов состоит из позиций ОПК. «В условиях волатильности заказов, коллективу под 8 тысяч человек без выхода на гражданский рынок не обойтись. Нужно поднять уровень гражданской продукции», – подчеркнул вице-премьер. Для этого, по словам Юрия Борисова, нужно иметь конкурентоспособную по критерию «цена – качество» продукцию, и это задача для конструкторов и инженеров, а государство с помощью мер администрирования может ее продвигать. По мнению вице-премьера, КМЗ может расширить линейку машин для топливно-энергетического комплекса. Заместитель Медведева пообещал, что если курганский производитель сможет обеспечить страну нужной техникой, то КМЗ может получить федеральную поддержку.

«Возможно, мы будем убеждать коллег из Минфина вводить квотирование для покупки продукции предприятия ОПК в рамках национальных проектов», – сообщил вице-премьер Борисов.

Курганмашзавод, ранее входивший в концерн «Тракторные заводы» (гендиректор концерна – зять режиссера Никиты Михалкова Альберт Баков), с февраля 2019 года перешел под акционерный контроль госкорпорации «Ростех». Ростеху принадлежат 74,5 процентов акций курганского предприятия. В данный момент, как сообщал «Новый День», рассматривается вопрос об увеличении уставного капитала завода путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 9 млрд 100 млн штук номиналом 1 рубль.

В случае эмиссии капитал «Курганмашзавода» увеличится до 9,267 млрд рублей (сейчас – 167,7 млн рублей). Ценные бумаги будут распределены по закрытой подписке.

Курган, служба информации

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