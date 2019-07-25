Курганмашзавод завод получит девять миллиардов рублей

Единственный в России производитель боевых бронированных машин – ПАО «Курганмашзавод» (КМЗ), получит 9.1 млрд рублей на развитие. Решение об эмиссии акций курганского предприятия опубликовано на сервере раскрытия информации.

Вопрос об увеличении уставного капитала решался во внеочередном порядке акционерами КМЗ. Как сообщал «Новый День», принято решение о дополнительном выпуске 9,1 млрд обыкновенных именных акций номиналом 1 рубль за ценную бумагу. Таким образом капитал КМЗ увеличится в 55 раз – с нынешних 167,7 млн рублей до 9,267 млрд рублей.

Информация о круге потенциальных покупателей ценных бумаг военного предприятия не раскрывается.

КМЗ занимает 100% долю на российском рынке по производству гусеничных боевых бронированных машин. Как сообщалось в годовом отчете предприятия за 2018 год, выручка КМЗ по итогам прошлого года увеличилась на 13% и составила более 22,2 млрд рублей. Динамику производитель объяснил ростом поставок по экспортным контрактам в 6,2 раза, а также поставкой продукции гражданского назначения.

Впервые за последние несколько лет производителю боевых машин удалось закончить год с прибылью – 192,8 млн рублей. При этом предприятие выживает в условиях громадной долговой нагрузки. Долгосрочная задолженность КМЗ на конец 2018 года занимала долю 27,1%, краткосрочная – 82,4 %.

Как сообщал «Новый День», в августе 2019 года в московском арбитраже состоится заседание по иску «Рособоронэкспорт» к КМЗ. Экспортер военной техники пытается взыскать с КМЗ более 5 млрд рублей.

С февраля 2019 года «Курганмашзавод» перешел под акционерный контроль госкорпорации Ростех, у которой 74,5 %акций КМЗ. Эмиссия на 9 млрд рублей связана именно со сменой акционера, который обещал помочь КМЗ снизить долговую нагрузку.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 25.07.19

На Урале увеличилось число территорий, где ловит сеть и интернет. / Шумков в Альменево озвучил условия, при которых курганцы перестанут покидать регион. / Директор курганского детдома, где развращают мальчиков, стал фигурантом уголовного дела. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»