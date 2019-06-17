Московский арбитраж засекретил дело «Курганмашзавода»

Иск о взыскании с «Курганмашзавода» 5,4 млрд рублей будет рассматриваться в закрытом режиме. Такое решение принял московский арбитраж, сообщается в картотеке дела.

Судебное заседание назначено на 1 июля. В материалах суда уточняется, что «разбирательство дела в закрытом судебном заседании допускается в случаях, если открытое разбирательство дела может привести к разглашению государственной тайны».

5 июня в арбитражном суде Москвы прошло предварительное заседание по иску «Рособоронэкспорт» к производителю машин боевой пехоты – ПАО «Курганский машиностроительный завод». В исковых требованиях ответчик просит взыскать с курганского предприятия 5,4 млрд рублей. Иск был подан в апреле 2019 года.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 14.06.19

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