В Москве начался суд по долгам Курганмашзавода

В эти минуты 5 июня 2019 года в арбитражном суде Москвы проходит предварительное заседание по иску «Рособоронэкспорт» к ПАО «Курганский машиностроительный завод». В исковых требованиях ответчик просит взыскать с курганского предприятия 5,4 млрд рублей. Почему образовался долг – пока неясно.

Заявление в московский арбитраж было подано еще в конце апреля. Истец указал сумму исковых требований в валюте – более 82 млн долларов. 5 июня стороны должны предоставить суду недостающие документы. В том числе, суд предлагает «Курганмашзаводу» предоставить письменный отзыв на иск.

Рособоронэкспорт (государственный посредник по экспорту и импорту продукции военного назначения) и «Курганский машиностроительный завод» входят в состав госкорпорации «Ростех». 74,5 процентов акций ПАО «Курганмашзавод» «Ростех» приобрел в конце февраля 2019 года.

На годовое собрание акционеров курганского завода, которое запланировано на конец июня, будет вынесен вопрос об увеличении уставного капитала до 1,264 млрд рублей за счет допэмиссии. Акции предприятия будут размещаться по закрытой подписке.

Курган, служба информации

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