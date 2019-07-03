В Москве отложен суд о взыскании миллиардов с Курганмашзавода

Арбитражный суд Москвы отложил рассмотрение иска «Рособоронэкспорт» к Курганмашзаводу (КМЗ), сообщается в картотеке арбитражных дел. Сумма исковых требований к курганскому предприятию уменьшилась.

Судебное заседание с участием экспортера и производителя военной техники перенесено на 10 июля. Ранее в картотеке арбитража сообщалось, что сумма исковых требований к КМЗ превышает 5,3 млрд рублей. Сейчас она уменьшилась до 5,199 млрд рублей. Вероятно, уменьшение связано с колебанием курса доллара в июне.

В конце апреля «Рособоронэкспорт» подал иск о взыскании с КМЗ более пяти миллиардов рублей. Сумму исковых требований ответчик обозначил в долларах США – более 82 млн. 15 июня 2019 года Московский арбитраж определился с датой о назначении дела к судебному разбирательству и принял решение засекретить процесс с участием представителей военно-промышленного комплкса. Иск о взыскании с Курганмашзавода миллиардов суд планировал рассмотреть 2 июня.

КМЗ с февраля 2019 года перешел под акционерный контроль госкорпорации «Ростех», у которой 74,5 процентов акций курганского предприятия – единственного в России производителя БМП.

В июле акционеры КМЗ должны принять решение об эмиссии на сумму 9,1 млрд рублей. Ценные бумаги – 9 млрд 100 млн штук номиналом 1 рубль, будут распределены по закрытой подписке.

Курган, служба информации

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