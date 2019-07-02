Курганмашзавод подтвердил эмиссию на девять миллиардов

Единственный российский производитель БМП – «Курганмашзавод» – увеличит свой уставный капитал на 9,1 млрд рублей. Соответствующее решение акционерам КМЗ предстоит принять в конце июля. Эмиссия будет проведена путем размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных акций в количестве 9 млрд 100 млн штук (номинал 1 рубль).

В настоящее время капитал «Курганмашзавода» составляет 167,7 млн рублей.

Курганмашзавод, ранее входивший в концерн «Тракторные заводы» (гендиректор концерна – зять режиссера Никиты Михалкова Альберт Баков), с февраля 2019 года перешел под акционерный контроль госкорпорации «Ростех». Ростеху принадлежат 74,5 процентов акций курганского предприятия.

Под управление Ростеха курганский КМЗ попал в сложном финансовом состоянии. По итогам 2017 года убыток предприятия вырос в 30 раз и составил 108 млрд рублей. 2018 года КМЗ закончил с прибылью – 200 млн рублей, при этом кредиторская задолженность КМЗ оставалась серьезной.

5 июня 2019 года в московском арбитраже начался судебный процесс по иску «Рособоронэкспорт» к КМЗ. Ответчик требует взыскать с курганского производителя 5,4 млрд рублей. Судебные заседания с участием экспортера и производителя военной техники проводится в закрытом режиме.

Эмиссия ценных бумаг КМЗ поможет предприятию сократить долговую нагрузку и привлечь новые инвестиции.

Курган, служба информации

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