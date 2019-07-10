Курганские «фронтовики» проверили дорожный ремонт: «вместо щебня – грязь и мусор»

В Кургане лидеры ОНФ проверили три объекта дорожного ремонта. Член курганского штаба ОНФ Владимир Иванов заявил, что дорожники грубо нарушают нормы и технологию ремонтных работ.

Во вторник, 9 июля, курганские «фронтовики» проверили качество дорожного ремонта на участке от ул. Омской, 99 до кольцевой развязки на трассе «Иртыш», на ул. Пролетарской и на пр. Маршала Голикова.

«На улице Омской для щебеночного основания бортовых камней вместо качественного щебня субподрядчик использует отходы щебня с грязью и мусором», – сообщает Владимир Иванов. Помимо этого, дорожники нарушают технологию при укладке бортовых камней – камни не прирезаются, что приводит к ослаблению их укрепления.

В ОНФ пришли к выводу, что генподрядчик с субподрядчиком грубо нарушают нормы и технологию, предусмотренные государственными нормативами.

На улице Пролетарской дорожники, по мнению активистов, также не соблюдают проектные нормы при установке бордюрного ограждения. На проспекте маршала Голикова дорожные бортовые камни устанавливаются на неуплотненное грунтовое основание, на радиусных поворотах не осуществляется прирезка камней. Зафиксированы случаи укладки бортовых камней без применения опалубки.

Список со своими замечаниями «фронтовики» пообещали вручить руководителям профильных ведомств городской мэрии.

Как сообщал ранее «Новый День», в 2019 году в Кургане в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приведут в порядок 31,5 км дорожного полотна. Общая стоимость работ составит около 600 млн рублей.

Курган, служба информации

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