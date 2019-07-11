Мэрия Кургана ответила ОНФ на обвинения плохом ремонте дорог

В мэрии Кургана ответили на претензии ОНФ, который обвинил чиновников в грубых нарушениях при ремонте городских дорог. По словам директора МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства Кургана» Дениса Давыдова, часть из озвученных замечаний, уже была устранена подрядчиками в процессе работы.

«При устройстве основания для бортовых камней в самом начале производства работ, действительно, были выявлены несоответствия техническим регламентам: вместо фракционного щебня подрядчик применял щебеночно-песчаную смесь (ЩПС), – признался Давыдов. – Ситуация была своевременно скорректирована, в настоящий момент основание для бортовых камней на всем протяжении ремонтируемых участков обустраивается из фракционного щебня (именно данный вид материала предусмотрен муниципальным контрактом). Кроме того, было устранено и нарушение по приведению колодцев в нормативное состояние».

При этом в мэрии указывают на то, что контроль за выполнением работ проводится не только заказчиком – проект курируется федеральным предприятием «РосДорТехнология».

«Его представители неоднократно выезжали на объекты, проверяли проектную и исполнительную документацию. В ходе их проверок замечаний выявлено не было, – говорит Денис Давыдов. – Особо отмечу, что для проверки качества работ используются лабораторные исследования, без них невозможно выявить большую часть нарушений. Поэтому те замечания, которые не подкреплены какой-либо нормативной базой, безосновательны».

Напомним, 10 июля член курганского штаба ОНФ Владимир Иванов заявил, что дорожники вместо качественного щебня используют отходы щебня с грязью и мусором. Кроме того, нарушают технологию при укладке бортовых камней

Курган, служба информации

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