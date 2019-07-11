Кандидат в губернаторы Зауралья пообещала сделать Путина сенатором

В четверг, 11 июля, кандидат в губернаторы Зауралья от партии «Справедливая Россия» Татьяна Майборода сдала в избирком документы на проверку.

Как сообщила «Новому Дню» кандидат, ей удалось пройти муниципальный фильтр и собрать 190 подписей депутатов и глав муниципалитетов региона.

«Проверка продлится 10 дней. Все бумаги взяли, замечаний не было», – прокомментировала директор института экономики и права Курганского госуниверситета и кандидат в губернаторы Татьяна Майборода.

После сдачи документов Майборода заявила, что у нее уже есть список претендентов в сенаторы. Именно этих людей она хотела бы видеть в Совете Федерации в случае своей победы на губернаторских выборах.

«Список претендентов в Совфед партией не согласован. Это моя инициатива», – пояснила «Новому Дню» Татьяна Майборода и назвала фамилии. Это курганский предприниматель Игорь Путин, который известен курганцам по компании «Сток» (вывоз и переработка мусора), представитель детской общественной организации «Открытый мир» Лилия Маслова и политолог, предприниматель Дмитрий Фельдшеров.

Татьяна Майборода стала первым кандидатом, предоставившим в облизбирком документы на проверку. С 6 по 15 июля избирательная комиссия будет проверять кандидатов, после чего примет решение об их регистрации, либо отстранит кандидатов от выборной кампании.

О своем участии в губернаторских выборах заявили четыре кандидата. Трое идут от партий. Это Татьяна Майборода («Справедливая Россия»), Юрий Ярушин (ЛДПР) и Яков Сидоров (КПРФ). Самовыдвиженец только один – врио губернатора Курганской области Вадим Шумков.

Губернаторские выборы в Зауралье назначены на 8 сентября 2019 года.

Курган, служба информации

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