Кандидат в губернаторы Зауралья от ЛДПР посетил избирком, коммунисты будут тянуть до последнего

Избирком Курганской области в пятницу, 12 июля, посетил кандидат в губернаторы от партии ЛДПР Юрий Ярушин. Как сообщили «Новому Дню» в избирательной комиссии, представитель либерал-демократов сдал все необходимые для регистрации документы.

«Кандидат от ЛДПР принес документы, подтверждающие прохождение муниципального фильтра. Теперь избирком приступит к проверке указанных сведений с целью регистрации кандидата, либо отказа от регистрации», – сообщили в региональной избирательной комиссии.

На сегодняшний день документы на проверку сдали три кандидата: врио губернатора Вадим Шумков, который идет на выборы самовыдвиженцем. Татьяна Майборода, выдвинутая партией «Справедливая Россия» и член партии ЛДПР Юрий Ярушин.

В избиркоме до 15 июля (последний день приема документов от кандидатов) должен появиться последний кандидат – коммунист Яков Сидоров.

Как сообщил «Новому Дню» первый секретарь комитета курганского областного отделения партии КПРФ Виктор Зырянов, Сидоров уже собрал необходимые документы, в том числе, прошел муниципальный фильтр.

«Он набрал необходимое для регистрации количество подписей глав и депутатов курганских муниципалитетов, и даже с избытком. Сейчас идет обработка документов, чтобы нам не отказали в регистрации из-за технических неточностей в документации. Планируем, что Яков Сидоров посетит избирком 15 июля», – уточнил Зырянов.

Выборы губернатора Курганской области пройдут 8 сентября 2019 года. Они объявлены в связи с досрочной отставкой экс-главы региона Кокорина. Свое участие в выборной кампании подтвердили четыре кандидата.

Курган, служба информации

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