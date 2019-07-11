Кандидат в губернаторы Зауралья Шумков сдал в избирком документы на регистрацию

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков сдал в избирком документы для регистрации в качестве кандидата на пост главы Зауралья. В пакете Шумкова 3873 подписи избирателей и 193 подписи глав и депутатов из муниципалитетов, необходимые для прохождения «муниципального фильтра».

Шумков – единственный кандидат в губернаторы Курганской области, который идет на выборы как самовыдвиженец. Как сообщал «Новый День», проблем с подписными листами у врио не возникло. За несколько дней, что длился сбор подписей, Шумкова поддержали 25 тысяч человек, то есть в семь раз больше установленной законодательством нормы.

В четверг, 11 июля, документы на регистрацию также сдала кандидат в губернаторы Татьяна Майборода, выдвинутая от партии «Справедливая Россия». Выдвижение от партий освобождает участников выборной кампании от сбора подписей – партийцы проходят только муниципальный фильтр.

Регистрация кандидатов продлится до 15 июля. До этого момента в избиркоме должны появиться оставшиеся два кандидата в губернаторы. Это представитель КПРФ Яков Сидоров и член партии ЛДПР Юрий Ярушин.

Курган, служба информации

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