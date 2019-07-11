В центре Кургана подростки устроили погром и драку: крушили все, что попадалось под руку (ВИДЕО)

Курганские силовики ищут двух молодых людей, которые устроили погром в центре областного центра. Подростки разбили торговый павильон и рекламный щит. Об этом в четверг, 11 июля, «Новому Дню» сообщили в полиции.

«Проверка уже началась. Личности участников погрома устанавливаются», – уточнили в УМВД по Курганской области.

Проверку силовики начали после того, как в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Инцидент Курган» было размещено видео с участием «героев» происшествия. Инцидент произошел вечером 10 июня на пересечении улиц Пролетарская и Карла Маркса. Очевидцы событий засняли происходящее на мобильные телефоны.

Свидетели сообщают, что сначала молодые люди, которым на вид 17-19 лет, выбили стекла торгового павильона на ул. К. Маркса. Затем неспешно пошли в сторону перекрестка и один из дебоширов начал пинать стекло рекламного щита. Подростки явно находились в алкогольном или наркотическом опьянении.

Хулиганов долго никто не останавливал, лишь проезжающие машины сигналили им в тот момент, когда они громили рекламную конструкцию.

Позднее все же один из прохожих попытался их вразумить. Сначала мужчина просто разговаривал с одним из дебоширов, а потом ударил его с такой силой, что подросток упал. Второй участник погрома прибежал к другу на помощь. Завязалась драка. В итоге горожанин уложил «лицом на землю» обоих.

Курган, служба информации

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