Курганская полиция задержала дебоширов, устроивших погром в центре города

Курганское УМВД установило личности молодых людей, устроивших погром в центре города – на пересечении улиц Пролетарская и Карла Маркса. Об этом «Новому Дню» в четверг, 11 июля, сообщили в пресс-службе силового ведомства.

По данным регионального УМВД, хулиганами оказались не подростки, а тридцатилетние мужчины. «В отделе полиции в отношении них составлен протокол об административном правонарушении – мелкое хулиганство», – уточнили в полиции. Там добавили, что у задержанных взяли анализы на наличие алкоголя и наркотиков в крови. Результат пока неизвестен.

Что касается возмещения ущерба, то этот вопрос должны инициировать собственники поврежденного имущества. В УМВД сообщили, что молодые люди раскаиваются и даже готовы все возместить.

Инцидент произошел в Кургане вечером 10 июля. Сообщение о погроме поступило на пульт УМВД около 21 часа. Свидетели происшествия сообщили, что молодые люди, находясь в неадекватном состоянии, выбили стекла торгового павильона на ул. К. Маркса. Затем неспешно пошли в сторону перекрёстка и один из дебоширов начал пинать стекло рекламного щита. Очевидцы снимали происходящее на видео до тех пор, пока хулиганов не остановил прохожий – горожанин двумя ударами уложил обоих на асфальт.

Курган, служба информации

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