Курганский избирком отказал последнему кандидату в губернаторы

В понедельник, 15 июля, последний кандидат в губернаторы Курганской области – коммунист Яков Сидоров, не смог сдать документы в областной избирком на регистрацию. Как сообщили «Новому Дню» в избирательной комиссии, в документах Сидорова обнаружен «ряд ошибок».

О каких ошибках идет речь, представители избирательной комиссии сообщат чуть позднее. Как сообщил «Новому Дню» первый секретарь комитета курганского областного отделения партии КПРФ Виктор Зырянов, ничего страшного не произошло.

«Да, есть ряд технических ошибок. Мы сейчас все оперативно исправим, и Сидоров сегодня вновь посетит избирком. Время еще есть», – уточнил Зырянов.

Он добавил, что у Сидорова есть главное – он прошел «муниципальный фильтр» и предоставил в избирательную комиссию максимальное количество подписей – 193.

15 июля – последний день, когда областной избирком принимает от кандидатов в губернаторы документы на проверку. Все четыре участника предстоящей выборной кампании посетили избирательную комиссию, никто от выборов не отказался.

Трое из кандидатов представляют партии, и только один самовыдвиженец – врио губернатора Курганской области Вадим Шумков.

Татьяна Майборода, выдвинутая партией «Справедливая Россия», первой сдала документы на проверку. Вторым стал самовыдвиженец Вадим Шумков. В пятницу, 12 июля, отчитался кандидат в губернаторы Зауралья от партии ЛДПР Юрий Ярушин. Сегодня необходимую процедуру со второй попытки, возможно, пройдет представитель КПРФ Яков Сидоров.

Губернаторские выборы в Зауралье состоятся 8 сентября. Они проводятся досрочно в связи с отставкой экс-губернатора Кокорина.

Курган, служба информации

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