Курганский депутат-поэт собрался в Совет Федерации

В понедельник, 15 июля, кандидат в губернаторы Курганской области коммунист Яков Сидоров назвал своих претендентов в Совет Федерации.

В качестве сенаторов Сидоров видит своих однопартийцев. Это первый секретарь комитета курганского областного отделения партии КПРФ Виктор Зырянов и лидер коммунистов Притобольного района Татьяна Кузьмина. Третий кандидат в Cовфед – коммунист, депутат из поселка Мишкино Анатолий Карасев.

На портале стихи.ру можно найти произведения автора Анатолия Карасева. Муниципальный депутат, в том числе, посвятил стихотворение селу Мишкино, которое «хорошеет с годами», и воспел красоты Зауралья.

В региональном отделении и КПРФ «Новому Дню» подтвердили, что автор строк – именно депутат Анатолий Карасев.

Как сообщал «Новый День», сегодня утром Яков Сидоров посетил избирком, чтобы сдать документы на регистрацию. Но оказалось, что у комиссии есть ряд технических замечаний к бумагам коммуниста.

Как уточнили «Новому Дню» в избирательной комиссии Курганской области, Сидоров, в том числе, не принес справку из банка. «И он ее оперативно довезет. Сегодня, 15 июля, мы в любом случае примем документы Сидорова на проверку, которая продлится 10 дней», – заявила секретарь избиркома Галина Достовалова.

Курган, служба информации

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