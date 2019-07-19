Курганский избирком одобрил документы кандидата в губернаторы Шумкова

Глава Зауралья Вадим Шумков 19 июля зарегистрирован в качестве кандидата на выборы губернатора. Об этом «Новому Дню» сообщили в областном избиркоме.

«Шумков зарегистрирован. Поданные им документы соответствуют законодательству. Решение комиссии со всеми подробностями будет опубликовано на следующей неделе», – сказали в избиркоме.

Ранее самовыдвиженец Шумков представил в избирком 3873 подписи избирателей и 193 подписи глав и депутатов из муниципалитетов, необходимые для прохождения «муниципального фильтра». Всего за несколько дней, что длился сбор подписей, Вадима Шумкова поддержали 25 тысяч человек, то есть в семь раз больше установленной законодательством нормы.

Кроме Вадими Шумкова в губернаторской кампании Зауралья участвуют еще три кандидата – Татьяна Майборода от «Справедливой России», Яков Сидоров от КПРФ и Юрий Ярушин от ЛДПР. Все они выдвинуты партиями, поэтому были освобождены от сбора подписей – партийцы проходят только муниципальный фильтр. Губернаторские выборы в Зауралье состоятся 8 сентября. Они проводятся досрочно в связи с отставкой экс-губернатора Кокорина.

Курган, служба информации

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