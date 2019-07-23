Курганские ведомства разбираются с полусотней умирающих на дороге гусят: «это страшное зрелище»

Под Курганом на трассе Курган-Омск автомобилисты обнаружили полумертвых гусят. Кто-то выкинул в яму умирать полсотни еще живых птиц. К месту ЧП выехали представители регионального Россельхознадзора. В курсе произошедшего и курганская прокуратура.

Сообщение о яме с гусятами появилось во вторник, 23 июля, в социальной сети «ВКонтакте». Пользователь паблика «Инцидент Курган» рассказал, как все случилось.

«Ехали по трассе Курган-Омск, перед поворотом на керамзитный остановились. Из леса выбежали штук 10 небольших гусят. Мы сначала подумали, что их кто-то потерял. Или они выпали во время транспортировки. Зашли в лес и увидели большую яму, которая была заполнена желтенькими комочками», – пишет житель Кургана.

В яме было не менее полусотни гусят. Многие уже погибли. «Это было страшное зрелище, они лезли друг по другу, пытаясь выбраться, повсюду раздавался писк. Кто-то прямо на наших глазах падал и умирал», – продолжает автор поста.

Рядом с ямой свидетели ЧП нашли коробки с опилками. Из чего можно сделать вывод, что птицу кто-то сознательно привез и выбросил в яму. Курганец считает это живодерством, но при этом опасается, что гусята могут быть больны и заразны.

Как сообщили «Новому Дню» заместитель руководителя курганского Россельхознадзора Антон Захаров, к гусятам уже выехали представители ветеринарной службы. «Итоги поездки мне пока не известны», – уточнил Захаров.

В пресс-службе курганской прокуратуры добавили, что знают о находке, но официальных комментариев пока нет. Ведомство пояснит свою позицию чуть позднее.

Курган, служба информации

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