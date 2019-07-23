Курганская полиция ищет живодеров, которые бросили умирать маленьких гусят

Курганская полиция начала проверку по «гусиному делу». Кто-то выбросил в яму полсотни маленьких гусят, где их, уже умирающих, случайно нашли курганцы.

«Данный факт зарегистрирован. Началась проверка. Дополнительная информация появится после ее окончания», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регионального УМВД.

Как сообщал «Новый День», сообщение о жуткой находке появилось во вторник, 23 июля, в социальной сети «ВКонтакте». Пользователь паблика «Инцидент Курган» рассказал, что ехал по трассе Курган-Омск и перед поворотом на керамзитный увидел, как из леса выбегают гусята. В лесу курганец нашел большую яму, которая была заполнена птицами. Многие из гусят не смогли выбраться из нее и погибли.

Курган, служба информации

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