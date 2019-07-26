Курганский избирком получил первую жалобу на кандидата в губернаторы

В понедельник, 29 июля, избирком Курганской области рассмотрит жалобу, поступившую на кандидата в губернаторы Якова Сидорова. Представителя КПРФ заподозрили в нарушении агитации.

Как сообщили «Новому Дню» в региональной избирательной комиссии, заявление на Сидорова было зарегистрировано в минувший понедельник, 22 июля. «Неделю материалы жалобы изучала рабочая группа, в понедельник, 29 июля, по этому вопросу состоится заседание избиркома», – уточнила секретарь областной избирательной комиссии Галина Достовалова. Смысл жалобы г-жа Достовалова не объяснила, лишь отметила, речь идет о нарушении агитации.

Сам кандидат в губернаторы – коммунист Яков Сидоров, заявил «Новому Дню», что жалобу на него написал «кто-то из рядовых жителей Кургана». Заявитель усомнился в законности использования кандидатом нескольких баннеров.

«По версии автора обращения, я не оплатил конструкции, на которых размещены мои баннеры. Но это не так. Рекламную площадь еще задолго до выборов выкупило региональное отделение КПРФ. Потом однопартийцы приняли решение передать данные рекламные места мне. Это законно и логично», – говорит Яков Сидоров.

По его словам, жалоба в избирком лишь вынудила коммунистов подстраховаться: сегодня Сидоров оплатил баннеры из своего фонда, деньги получил арендатор, то есть КПРФ. «Другими словами, мы дважды заплатили за эти баннеры», – резюмировал кандидат в губернаторы.

В облизбиркоме уверенно заявляют, что даже если Сидоров нарушил размещение агитационных материалов, которые должны оплачиваться из фонда кандидата, это не помешает ему продолжить выборную кампанию. Максимум, что будет коммунисту – административное наказание.

На личной странице Сидорова в социальной сети «ВКонтакте» указано, что он будет размещать свою агитацию на шести площадках. Это баннеры, установленные вдоль автодороги Курган-Звериноголовское, две конструкции на ш. Тюнина, на пр. Голикова и два баннера на федеральной трассе Иртыш.

Губернаторские выборы в Курганской области состоятся 8 сентября. Курганцы будут выбирать губернатора из четырех кандидатов. Это самовыдвиженец врио главы региона Вадим Шумков, коммунист Яков Сидоров, член партии ЛДПР Юрий Ярушин и представитель партии «Справедливая Россия» Татьяна Майборода.

Курган, служба информации

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