Курганские справедливороссы пытаются вернуть на выборы кандидата, судимого за кражу

В четверг, 1 августа, избирком Курганской области рассмотрит жалобу партии «Справедливая Россия». Справедливороссы не согласны с тем, что их кандидата, судимого за кражу, не пустили на выборы в думу Кургана.

Жалоба в избирательную комиссию поступила не от частного лица, а от регионального отделения партии «Справедливая Россия». Кандидата в депутаты гордумы – Виталия Чернакова – комиссия удалил, как из списка одномандатников, так и из партийного списка.

На сайте избирательной комиссии Кургана уточняется, что Чернаков, сдавая документы на регистрацию, не указал все сведения, связанные с его судимостью. В частности, не было данных о наименовании статьи УК РФ, не сообщил Чернаков и сведения о снятии или погашении судимости.

Как уточнили «Новому Дню» в региональном отделении «СР», Чернаков был судим по статье «кража», и случилось это еще до перестройки. На тот момент Чернакову было 15 лет.

Заявители считают, что их кандидат предоставил все сведения, которые были указаны в справке, выданной для избиркома в полиции.

Выборы в думу Кургана состоятся 8 сентября 2019 года.

Курган, служба информации

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