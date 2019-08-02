Избирком не пустил на выборы курганского «эсера», судимого за кражу

Избирком Курганской области принял решение оставить без удовлетворения жалобу регионального отделения партии «Справедливая Россия». Кандидат от партии, судимый еще по Уголовному кодексу РСФСР, не сможет баллотироваться в думу Кургана.

«Рабочая группа предложила избирательной комиссии оставить жалобу без удовлетворения», – завили в облизбиркоме.

Как сообщал «Новый День», кандидат в депутаты гордумы Кургана Виталий Чернаков завился на предстоящие выборы как одномандатник, также он был включен в партийный список «Справедливой России». Однако в обоих случаях у Чернакова в итоге «не допуск».

На сайте избирательной комиссии Кургана уточняется, что Чернаков, сдавая документы на регистрацию, не указал все сведения, связанные с его судимостью. Как уточнили «Новому Дню» в региональном отделении «СР», Чернаков был судим по статье «кража», и случилось это еще до перестройки. На тот момент Чернакову было 15 лет.

Заявители считают, что их кандидат предоставил все сведения, которые были указаны в справке, выданной для избиркома в полиции. Выборы в думу Кургана состоятся 8 сентября 2019 года.

Курган, служба информации

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