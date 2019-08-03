Кандидат губернаторы Курганской области заявил в полицию о том, что его обокрали

Кандидат в губернаторы Курганской области от партии КПРФ Яков Сидоров в субботу, 3 августа, сообщил, что обратился в полицию с заявлением. Коммунист утверждает, что неизвестные «сняли его баннеры». Арендодатель баннеров отвечает: демонтаж был законным.

Оппозиционный кандидат сообщает о пропаже пяти баннеров, которые были установлены в городе и на въезде в него по шоссе Тюнина. С его слов, по данному факту он обратился в полицию.

«Полиция задержала подозреваемых, они доставлены в отдел полиции. Баннеры найдены в багажнике автомобиля», – заявил кандидат в губернаторы Курганской области Яков Сидоров.

В медиахолдинге «Область 45», который в данной истории выступает арендодателем рекламных конструкций, заявляют, демонтаж был законным: кандидат в губернаторы Сидоров не заключал с холдингом договор на оказание услуг по размещению агитационных материалов. Такой документ арендодатель подписывал только с региональным отделением партии.

История с предвыборной агитацией Сидорова длится больше двух недель. В избирком Зауралья поступила жалоба, в которой заявитель усомнился в законности использования Сидоровым рекламных конструкций: баннеры были арендованы региональным отделением партии КПРФ, но не самим кандидатом в губернаторы.

Сидоров в обвинениями не согласен и объясняет, что рекламную площадь действительно еще задолго до выборов выкупило региональное отделение КПРФ. «Потом однопартийцы приняли решение передать данные рекламные места мне. Это законно и логично», – говорит Яков Сидоров. По его словам, жалоба в избирком лишь вынудила коммунистов подстраховаться: Сидоров оплатил баннеры из своего фонда.

Выборы губернатора пройдут в Зауралье 8 сентября. В кампании участвуют 4 кандидата – самовыдвиженец и врио губернатора Вадим Шумков, коммунист Яков Сидоров, член партии ЛДПР Юрий Ярушин и представитель партии «Справедливая Россия» Татьяна Майборода.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 02.08.19

Шумков поручил своей команде взять контроль над «экономическим» районом Зауралья и анонсировал в нем отставки. / Курганских школьников перестанут кормить тушенкой «со страшными белыми отростками». / Шумков уехал в район Зауралья, который должен спасти экономику региона. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»