Кандидат в губернаторы Курганской области написал жалобы в ЦИК и генпрокуратуру

Кандидат в губернаторы Курганской области коммунист Яков Сидоров обратился с жалобой в Центральную избирательную комиссию РФ и в генпрокуратуру. Как сообщил «Новому Дню» коммунист Сидоров, заявления посвящены демонтажу его предвыборной агитации

«Оба заявления по почте были мной отправлены в среду вечером, 7 августа. В них я сообщаю, что в Кургане были демонтированы мои предвыборные баннеры. Сегодня планирую продублировать обращения в электронном виде. К заявлениям приложены договоры на аренду рекламных мест, платежные документы», – заявил Яков Сидоров. Корреспонденция пока не дошла до адресатов. Жалобы кандидата в губернаторы Зауралья в ЦИК и в генпрокуратуру, соответственно, еще не зарегистрированы.

Как сообщал «Новый День», 3 августа Яков Сидоров, баллотирующийся в губернаторы от партии КПРФ, заявил в УМВД Курганской области о факте исчезновения его предвыборных баннеров.

Оппозиционный кандидат сообщил о пропаже пяти баннеров, которые были установлены в городе и на въезде в него по шоссе Тюнина. На своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте» коммунист сообщил, что лица, которые срезали его плакаты, в этот же день были задержаны полицейскими.

Курган, служба информации

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