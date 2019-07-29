Курганский избирком определился с наказанием для кандидата в губернаторы Зауралья

Избирком Курганской области в понедельник, 29 июля, вынес предупреждение кандидату в губернаторы от партии КПРФ Якову Сидорову. Такое решение избирательная комиссия региона приняла, изучив агитационную кампанию кандидата.

Как сообщал «Новый День», неделю назад на агитацию Сидорова пожаловался житель Кургана. Он предположил, что кандидат незаконно используют несколько рекламных баннеров. Вопрос неделю изучала рабочая группа избиркома, а сегодня комиссия вынесла свой вердикт.

«По итогам сегодняшнего заседания комиссией принято решение вынести Сидорову предупреждение о необходимости соблюдения законодательства, регулирующего изготовление и размещение агитационных материалов», – сообщила «Новому Дню» секретарь областной избирательной комиссии Галина Достовалова. Такое решение не блокирует дальнейшее участие коммуниста в выборной гонке.

Тем не менее, сам кандидат по-прежнему не согласен с претензиями. «Нам предложили предоставить в избирком дополнительные материалы, подтверждающие законность использования данных баннеров. Что и будет сделано», – сообщил по итогам заседания комиссии Яков Сидоров.

Напомним, что поводом для первой официальной жалобы на кандидата в губернаторы Курганской области стали баннеры Сидорова, которые еще до начала выборной кампании выкупило региональное отделение КПРФ.

«Потом однопартийцы приняли решение передать данные рекламные места мне. Это законно и логично», – говорит Яков Сидоров.

По его словам, жалоба в избирком лишь вынудила коммунистов подстраховаться: Сидоров оплатил баннеры из своего фонда, деньги получил арендатор, то есть КПРФ. «Другими словами, мы дважды заплатили за эти баннеры», – резюмировал кандидат в губернаторы.

Всего Сидоров намерен использовать шесть баннеров: вдоль автодороги Курган-Звериноголовское, на пр. Голикова и по две конструкции на ш. Тюнина и федеральной трассе Иртыш.

Курган, служба информации

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