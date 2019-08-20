Пассажиры ЮТэйра недовольны дорогими билетами на рейс «Москва-Курган», ФАС начала проверку

Федеральная антимонопольная служба начинает проверку обоснованности цен на билеты авиакомпании ЮТэйр. С жалобой в ФАС обратилась жительница Москвы. Женщина приобрела билеты эконом-класса на рейс Москва-Курган. Общая сумма покупки составила 16 тысяч. По мнению заявительницы, перевозчик завысил цену, поскольку является монополистом.

«Услуги по перевозке пассажиров авиарейсами «Курган-Москва» и «Москва-Курган» оказывает только одна компания. В заявлении отмечается, что пассажиры не имеют возможности приобрести билет на услуги альтернативного перевозчика, то есть вынуждены летать по стоимости, установленной данной авиакомпанией», – сообщили в курганском УФАС.

В ведомстве уже приступили к изучению вопроса об экономической обоснованности установления стоимости на перелет «Курган-Москва-Курган», наличия доминирующего положения авиакомпании «ЮТэйр» на рынке авиаперевозок в границах Курганской области и признаков монопольно высокой цены на услуги. Процессуальное решение будет принято в течение трех месяцев.

Напомним, этим летом аэропорт Кургана обратился с предложением к российским авиакомпаниям открыть рейсы Москва-Курган-Москва. В замен перевозчикам обещали субсидирование полетов на сумму 6 млн рублей и скидка на авиационный керосин. Однако ни одна из компаний на предложение не отреагировала. В середине августа врио губернатора Курганской области Вадим Шумков сообщил главе федерального Минфина Антону Силуанову о недозагруженности курганского аэропорта и попросил его повлиять на авиакомпании.

«Единственный рейс из аэропорта – в Москву. Раз в день. Нужен второй рейс», – сказал Шумков Силуанову. Он добавил, что это задача минимум. В планах собственника аэропорта – расширить сетку полетов. В планах наладить авиасообщение с Санкт-Петербургом и организовать летние рейсы в Крым.

Курган, служба информации

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