В Кургане авария на газопроводе: «Все туда едут: Газпром, аварийка, МЧС» (ВИДЕО)

В жилом районе Кургана – Рябково, в понедельник, 2 сентября, произошла авария на газопроводе. Как сообщают «Новому Дню» очевидцы, из трубы поднимается на 4-5 метров вверх коричневый дым. «Шум страшный. Говорят, был хлопок», – рассказал один из местных жителей по имени Александр.

Как сообщил «Новому Дню» глава «Газпром газораспределение Курган» Олег Попов, он в данный момент едет в Рябково и пока не готов оценивать ЧП. «Все мы туда едем. Я, аварийная служба, МЧС. Приедем, тогда поймем, что там случилось», – сообщил «Новому Дню» Попов и добавил, что по его информации жертв нет.

В региональном МЧС Курганской области на данный момент информации о происшествии нет. Оперативный дежурный ведомства только сообщил, что он обрабатывает оперативную информацию и пока «не может говорить».

Курган, служба информации

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