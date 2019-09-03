Утечкой газа в Кургане занялся следственный комитет

Курганские следователи начали проверку после вчерашней аварии на газопроводе, в ходе которой пострадали двое рабочих. ЧП случилось 2 сентября в жилом районе Кургана – Рябково.

Как писал «Новый День», во время проведения бурильных работ по замене участка газопровода с него сорвалась заглушка. «Произошел выброс газа (без горения), – уточнили в региональном управлении МЧС.

Во время ЧП пострадали два человека, которые проводили работы на газопроводе. С места аварии их увезли на скорой помощи в больницу. Состояние пострадавших не уточняется.

Как сообщает курганский следком, в данный момент устанавливаются причины и обстоятельства происшествия: «По итогам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе, будет дана оценка действиям лиц, ответственным за обеспечение техники безопасности».

Курган, служба информации

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