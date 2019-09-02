Поврежденный газопровод в Кургане перекрыли: «сорвало заглушку»

На газопроводе в Рябково ведутся аварийные работы. Глава «Газпром газораспределение Курган» назвал причину инцидента.

«Произошел срыв заглушки. Сейчас ведутся технологические работы, нужно установить новую заглушку. Работу газопровода остановили, все перекрыли», – прокомментировал «Новому Дню» гендиректор «Газпром газораспределение Курган» Олег Попов.

По его словам, ЧП на газоснабжении города не скажется. Есть лишь риск, что газ ненадолго «убавят» некоторым промпредприятиям, чтобы не оставлять без голубого топлива население.

Как сообщал «Новый День», вечером в жилом районе Кургана Рябково произошел инцидент на газопроводе. Очевидцы рассказывали, что из трубы на 5 метров в верх поднимается коричневый дым и стоит страшный шум.

Фото- Кирилл Козлов, группа КУРГАН | КУРГАНСКИЕ.РУ ВКонтакте

Курган, служба информации

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