Курганского перевозчика накажут за смерть пенсионера-водителя

Трудовая инспекция Курганской области завершила расследование несчастного случая, связанного со смертью 65-летнего водителя пассажирского «ПАЗика». К перевозчику – «Кургантранссервис», возникли вопросы.

Как сообщает региональная трудовая инспекция, ссылаясь на результаты судмедэкспертизы, «причиной смерти водителя стала острая сердечная недостаточность, развившаяся вследствие заболевания – атеросклеротического стенозирующего коронаросклероза, кардиосклероза».

Ведомство добавляет, что в день трагедии водитель-пенсионер перед выходом на линию прошел обязательный предрейсовый осмотр, но он был пройден не в полном объеме.

«В настоящее время решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности за допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований», – говорят в трудинспекции Зауралья.

Как сообщал «Новый День», трагедия произошла в мае 2019 года. Водитель, обслуживающий маршрут №13, отъехал от остановки «Библиотека им. Толстого», проехал 50 метров и потерял сознание. Пассажиры увидели, что автобус выехал на встречную полосу. Мужчина-пассажир успел схватить руль, вывернуть его и становить «ПАЗик». Пассажиры вызвали скорую помощь, но прибывшим медикам осталось только констатировать смерть водителя-пенсионера.

Сначала предполагалось, что мужчина умер от хронической обструктивной болезни легких.

Курган, служба информации

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