Названа причина смерти курганского водителя, умершего за рулем пассажирского автобуса

Причиной смерти 65-летнего водителя автобуса, умершего прямо за рулем пассажирского «ПАЗика», могла стать хроническая обструктивная болезнь легких. Это предварительный вывод курганских судмедэкспертов.

Как сообщил «Новому Дню» заместитель региональной гострудинспекции Игорь Рознин, окончательные выводы о причине смерти водителя будут сделаны только после проведения гистологического исследования. Но гистология до сих пор не готова.

Освещая ход проверки несчастного случая «Новый День» сообщал, что в гострудинспекции уже отчитались работники автотранспортного предприятия, на котором работал водитель-пенсионер. Перевозчик – «Кургантранссервис», предоставил в ведомство копии журналов, в которых есть отметка и информация о прохождении обязательного предрейсового медосмотра.

«Пояснения дала и медсестра предприятия, которая непосредственно проводила медосмотр. Перед выходом на рейс погибший прошел обязательную процедуру. У него все было в порядке, включая давление», – уточнил Рознин.

Напомним, трагедия произошла в Кургане 22 мая на ул. Садовая. Водитель автобуса (маршрут №13) 1954 года рождения умер за рулем рейсового автобуса. По словам очевидцев, «ПАЗик» якобы повело, один из пассажиров сориентировался и успел нажать на тормоз. Пассажиры вызвали скорую помощь, но прибывшим медикам осталось только констатировать смерть.

Курган, служба информации

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