Водитель, умерший за рулем автобуса в Кургане, в день рейса проходил медосмотр

Гострудинспекция Курганской области получила документы перевозчика – «Кургантранссервис», чей водитель скончался прямо за рулем автобуса 22 мая 2019 года. Об этом «Новому Дню» сообщил заместитель региональной гострудинспекции Игорь Рознин.

По словам Рознина, перевозчик предоставил в ведомство копии журналов, в которых есть отметка и информация о прохождении обязательного предрейсового медосмотра. «Пояснения дала и медсестра предприятия, которая непосредственно проводила медосмотр. Перед выходом на рейс погибший прошел обязательную процедуру. У него все было в порядке, включая давление», – уточнил Рознин.

Патологоанатомы еще не назвали точную причину смерти, в материалах проверки пока используется формулировка «общее заболевание организма». Точный диагноз, как уже сообщал «Новый День», будет назван после проведения гистологического исследования, которое еще не закончено. По этой причине проверка несчастного случая продлена.

Напомним, трагедия произошла 22 мая на ул. Садовая. Водитель автобуса (маршрут №13) 1954 года рождения умер за рулем рейсового автобуса. По словам очевидцев, «ПАЗик» якобы повело, один из пассажиров сориентировался и успел нажать на тормоз. Пассажиры вызвали скорую помощь, но прибывшим медикам осталось только констатировать смерть. В социальных сетях курганцы активно обсуждали трагедию и задавались вопросом: проводился ли на автотранспортном предприятии медосмотр водителя перед тем, как он вышел на рейс.

Курган, служба информации

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