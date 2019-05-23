В Кургане во время работы умер водитель пассажирского автобуса

В Кургане на улице Садовая (возле супермаркета «Метрополис») 22 мая умер водитель рейсового автобуса.

Информацию о происшествии «Новому Дню» подтвердили в пресс-службе МВД по Курганской области. Однако ведомство официально пока не готово утверждать, что речь идет о смерти непосредственно во время рабочей смены.

Тем не менее, в социальных сетях очевидцы выложили фотографию с места происшествия. На фото тело мужчины лежит на земле около автобуса (госномер Х325 МА 45), рядом с ним находятся сотрудники полиции. Источники «Нового Дня» подтвердили, что водитель умер именно во время выполнения рейса. Автобус следовал по маршруту №13. На ул.Садовая мужчине стало плохо. Пассажиры вызвали неотложку и попытались оказать водителю помощь, но спасти его не удалось.

Маршрут №13 обслуживает перевозчик «ТрансСервис». Директор компании отказался от общения с «Новым Днем» и отключил свой телефон.

Фото – группа «Типичный Курган» ВКонтакте

Курган, служба информации

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