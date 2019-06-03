В Кургане затягивается проверка по факту смерти водителя за рулем автобуса

Гострудинспекция Курганской области еще не начинала проверку из-за смерти водителя, который скончался за рулем рейсового автобуса. Об этом «Новому Дню» сообщил заместитель региональной гострудинспекции Игорь Рознин.

«В рамках закона запросили всю информацию, установили сроки предоставления документации. До получения всех данных никаких предварительных выводов озвучивать не будем», – говорит Игорь Рознин.

Он уточнил, что ведомство еще не получило результаты судмедэкспертизы. «Только гистология проводится 21 день, потом эксперт еще должен написать заключение, которое будет передано нам», – объяснил Рознин. И добавил, что компания перевозчик – «Кургантранссервис», в которой работал пенсионер-водитель, на текущий момент также не предоставила в курганску гострудинспекцию необходимые документы. Между тем курганцы ждут ответа на вопрос: проходил ли водитель-пенсионер обязательный медицинский осмотр перед выходом на линию.

Напомним, трагедия произошла 22 мая 2019 года на ул. Садовая. Водитель автобуса (маршрут №13) 1954 года рождения умер за рулем рейсового автобуса. По словам очевидцев, «ПАЗик» якобы повело, один из пассажиров сориентировался и успел нажать на тормоз. Пассажиры вызвали скорую помощь, но прибывшим медикам осталось только констатировать смерть.

Курган, служба информации

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