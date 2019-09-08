Общественная палата прокомментировала подвоз избирателей в Кургане

В Кургане 8 сентября 2019 года в полицию пожаловались на подвоз избирателей. Наблюдатели заметили автобусы, которые доставили людей к участкам. В Общественной палате уже прокомментировали жалобу: как сообщил агентству «Новый День» Михаил Белоусов, автобусы действительно привезли жителей Кургана на участки – это специальный транспорт, выделенный для удобства людей.

«В прессе и в соцсетях заранее выкладывали расписание автобусов, которые будут курсировать из отдаленных районов до участков. И это не подвоз избирателей, это сделано потому, что есть проблемы с транспортом, и людям сложно добираться до мест голосования. Подвозом уже давно никто не занимается, это технологии из 90-ых. Полагаю, в эту кампанию будет много таких «пустых» жалоб. Таковы методы политической борьбы коммунистов. От них поступила также жалоба на карандаши с ластиками, например», – говорит председатель Общественной палаты региона и глава мониторингового центра «Выборы-2019»г-н Белоусов.

Как рассказал ранее журналистам Александр Якушев, серьезных нарушений на избирательных участках областного центра не зафиксировано. Есть факт обзвона избирателей, которые был совершен от имени одной из политических партий. Сейчас эту информацию проверяют правоохранительные органы. Его слова цитирует региональный избирком.

Курган, служба информации

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