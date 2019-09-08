Общественная палата Зауралья выставила на губернаторские выборы тысячу наблюдателей

В Курганской области, где в воскресенье, 8 сентября, проходили губернаторские и муниципальные выборы, процесс голосования впервые мониторила Общественная палата Зауралья.

Как сообщил «Новому Дню» глава региональной общественной палаты Михаил Белоусов, за процессом голосования на избирательных участках следили более тысячи наблюдателей. «Серьезных нарушений не было. Поступило не более 10 жалоб-обращений, которые не были серьезными», – прокомментировал Белоусов.

Как сообщал «Новый День» со ссылкой на Белоусова, одно из обращений было связано с возможным подвозом избирателей в Кургане, где также проходят выборы в городскую думу.

О подозрительных «ПАЗиках» сообщили наблюдатели от партии КПРФ. Как заявил г-н Белоусов, автобусы были, но не для «подвоза». Автотранспорт привлекался для удобства курганцев. «В прессе и соцсетях заранее выкладывали расписание автобусов, которые будут курсировать из отдаленных районов до избирательных участков», – пояснил глава Общественной палаты.

В 20:00 избирательные участки закрылись. Начался процесс подсчета голосов. Окончательную явку в избирательной комиссии Курганской области пока не объявили. По данным на 18 часов явка составляла 37,36 процентов. Это 260 тыс. проголосовавших.

Курган, служба информации

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