Избирком Курганской области узаконил победу Шумкова

В четверг, 12 сентября, на заседание избирательной комиссии Курганской области, которая идет в эти минуты, будет рассмотрен вопрос о регистрации избранного губернатора региона Вадима Шумкова. Об этом сообщается на сайте облизбиркома.

Процедура формальная, но необходимая, чтобы утвердить Шумкова всенародно избранным губернатором Курганской области. На прошедших выборах новый глава Зауралья при явке 42% набрал 80,86% голосов избирателей.

Как сообщал «Новый День», итоговые цифры на 4-5 процентов могли быть выше, но в некоторых муниципалитетах области на ход голосования повлияло противодействие со стороны бывших и действующих муниципальных начальников. Речь идет о территориях, главы которых были уволены по решению областного правительства до единого дня голосования, либо где градоначальники получили твердый намек, что к продлению срока готовиться не стоит.

Инаугурация губернатора Шумкова запланирована на 18 сентября, она пройдет в большом зале областной филармонии.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 12.09.19

Новая дума Кургана: все 26 фамилий и партийный расклад. / К руководителям штабов Навального по всему Уралу пришли с обысками. / Курганский коровник шокировал Россельхознадзор: «в молоке известь, на окнах мухи». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»