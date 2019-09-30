В Курганской сельхозакадемии снова сменился ректор, Скиндерев уволился из вуза

В Курганской государственной сельскохозяйственной академии новый врио ректора. Приказом Минсельхоза РФ от 27 сентября 2019 года на эту должность назначен Владимир Чумаков.

Чумаков родился 30 января 1962 года в селе Пески Целинного района Курганской области. В 1984 году окончил Курганский сельскохозяйственный институт, вся трудовая деятельность связана с работой в КГСХА, работал завкафедрой «Технические системы в агробизнесе». Является доктором технических наук.

Напомним, что после скандального ухода ректора Владимира Левитского исполняющим обязанности ректора с 13 мая 2019 года был Роман Скиндерев, до того момента являвшийся первым проректором – проректором по учебной работе КГСХА. По информации «Нового Дня», Скиндерев не справился с задачами, поставленными перед ним руководством области и Минсельхозом.

Когда федералы помогли вузу погасить долг в размере 220 млн рублей, врио губернатора Курганской области Вадим Шумков написал в своем Instagram: «Теперь нужно, чтобы руководство самой академии принимало ряд мер по оздоровлению ситуации и недопущению ее сваливания в прежнее русло. Это самостоятельное федеральное учреждение, названное именем нашего великого земляка, и «передвигать ноги» за них постоянно будет несерьезно и неуважительно по отношению к его имени».

Сегодня стало известно, что Роман Скиндерев увольняется из КГСХА.

«Покидаю пост с ровным настроением. У меня нет ни обид, ни претензий. Есть управленческое решение, которое не обсуждается. У меня уже есть другие планы: продолжу свою профессиональную деятельность в сфере образования. Пока не готов озвучить новое место работы. Но еще раз подчеркну: остаюсь в системе образования», – сказал «Новому Дню» Скиндерев.

По данным агентства, он может уйти в КГУ, также Скиндерев раз в неделю преподает в погранинституте. ⠀

Курган, служба информации

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