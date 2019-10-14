В Курганской области единороссы победили на «деревенских» выборах

В пяти районах Зауралья 13 октября прошли выборы депутатов сельсоветов. Ранее, 8 сентября 2019 года, голосование в Лебяжьевском, Шумихинском, Щучанском, Альменевском и Притобольном районах было отменено из-за нехватки кандидатов.

По итогам голосования безоговорочно победили кандидаты от «Единой России». Они взяли 48 мандатов из 53. Два мандата получили коммунисты, три человека прошли в депутаты сельских дум как самовыдвиженцы.

Явка, сообщает облизбирком, составила 36,93%, в общей сложности проголосовало 1554 человека.

Как уточняет избирательная комиссия Курганской области, курганцы выбирали депутатов Речновской сельской думы Лебяжьевского района, Трусиловской сельской думы Шумихинского района, Белоярской, Медведской и Петровской сельских дум Щучанского района, Юламановской сельской думы Альменевского района и думы шестого созыва Притобольного района.

Как сообщал «Новый День», деревенские выборы должны были пройти 8 сентября 2019 года в единый день голосования, но по решению регионального избиркома они были отменены из-за нулевой конкуренции. В перечисленных районах просто не нашлось нужного количества кандидатов в депутаты.

Как ранее поясняла секретарь областной избирательной комиссии Галина Достовалова, в данных территориях число зарегистрированных в сентябре кандидатов точно совпало с количеством депутатских мандатов.

Курган, служба информации

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