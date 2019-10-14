Фракция КПРФ в думе Кургана готовит иск в городской суд столицы Зауралья. Коммунисты намерены опротестовать решение о ликвидации депутатской комиссии, которая занималась проблемами ЖКХ.

Как заявил «Новому Дню» первый секретарь регионального отделения КПРФ, депутат гордумы Кургана Виктор Зырянов, такое решение коммунисты приняли на заседании совей фракции.

«Мы считаем, что это ключевая комиссия и ее ликвидация противоречит интересам жителей города. Во время избирательной кампании от населения поступало очень много жалоб, связанных с работой жилищно-коммунального сектора», – заявил Виктор Зырянов.

По прогнозам лидера курганских коммунистов, иск в суд будет подан только на следующей недели. Ближайшие дни партийцы проведут в Москве, где пройдет пленум КПРФ.

Как сообщал «Новый День», первое заседание вновь избранной думы Кургана закончилось демаршем коммунистов. 30 сентября во время сессии думская фракция КПРФ, а это пять человек, дружно покинула зал заседания во время голосования. Так оппозиция отреагировала на решение единороссов ликвидировать комиссию по ЖКХ, объединив ее с комиссией по развитию городского хозяйства.

Напомним, по итогам выборов в городскую думу Кургана, которые состоялись 8 сентября 2019 года, депутатами столицы Зауралья стали 17 единороссов, пять человек представляют КПРФ. В число оппозиции также вошли по два депутата от «Справедливой России» и ЛДПР. Всего в курганской думе заседают 26 человек.

О том, как в гордуме уживаются представители партии власти и оппозиция, пообещал рассказывать самый молодой депутат Кургана – 22-летний Максим Пивоваров. Недавно коммунист Пивоваров объявил о создании своего канала на YouTube, который будет посвящен работе курганских депутатов.

Курган, служба информации

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