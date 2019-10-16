Курганские медики ответили «альтернативному профсоюзу», который забаррикадировался в тубдиспансере

Курганские власти объяснили, почему противотуберкулезный диспансер в поселке Чернавский не может продолжить работу. Сегодня руководство диспансера и сотрудники Депздрава собрали пресс-конференцию, на которой подробно описали условия перевода персонала и пациентов в другие отделения. Сразу после встречи с прессой специалисты отправились в больницу для разговора с недовольными – в законсервированном здании второй день остаются несколько работников и пациентов, ситуацию на месте подогревает протестная организация «Альянс врачей».

В начале встречи с прессой глава Курганского туберкулезного диспансера Юлиана Просвирнина заявила, что подразделение в поселке Чернавский входит в состав областного диспансера. Его приостановка временная.

В среду 16 октября, здание отделения диспансера в поселке должны были законсервировать. Вчера у персонала был последний рабочий день. Это не было новостью для сотрудников – решение о временном закрытии отделения было принято в августе 2019 года. Как сообщила г-жа Просвирнина, причиной стал сильный износ сооружений и сетей. Специалисты осмотрели здание и пришли к выводу, что теплосети могут не пережить зиму. По словам директора, на стенах есть плесень, кровля имеет серьезные нарушения, из-за этого в помещениях сыро. «Это не ликвидация учреждения. Курганский областной противотуберкулезный диспансер продолжает работу. В его состав входит несколько подразделений, одно из них – в поселке Чернавский – закрывается на ремонт», – заявила г-жа Просвирина.

Медикам предложили работу в другом подразделении областного диспансера – в Кургане, а также в Шадринском диспансере. Зарплата у переведенных специалистов не изменится – издан соответствующий приказ. На новые условия согласились 15 сотрудников. Остальные работники (всего из 43) боятся изменений и не хотят подписывать новые трудовые договоры.

У сотрудников возникло несколько вопросов. Первый – это транспорт – дорога из поселка до Кургана занимает порядка 40 минут. Люди опасались, что не смогут добираться до работы. Как сегодня сообщила Юлиана Просвирина, принято решение о том, что людей будут возить до больницы бесплатно на служебном автомобиле.

Еще один момент, который волновал людей – в случае перевода в отделение в Кургане работники из поселка Чернавский потеряют сельский стаж. Сегодня начальник управления правового и организационно-кадрового обеспечения Депздарва Татьяна Севастьянова уверила, что чиновники предлагали людям альтернативу: работу в других сельских больницах в селах. Однако по непонятной причине сотрудники отказались.

Еще один аргумент против закрытия отделения на ремонт озвучил корреспондент агентства «Znak.com» – пациенты привыкли к больнице в поселке Чернавский. Его прокомментировала депутат курганской областной думы, замдиректора центра Елизарова Елена Воронович. По ее словам, самое важное – это как лечить людей. Место в данном случае не должно иметь значения, потому что условия в противотуберкулезном отделении столицы области не хуже.

Диспансер – один из двух крупных предприятий в поселке. Всего в Чернавском – порядка 120 жителей.

Недовольством воспользовалась протестная организация «Альянс врачей» – они предложили сотрудникам отделения оформить членство в профсоюзе, часть сотрудников согласились. «Альянс» настаивает на том, что чиновники вернут здание и отменят реструктуризацию, если продолжать сидеть в нем.

Эту позицию раскритиковала Елена Воронович. По ее словам, протестная организация «Альянс врачей» просто использует втемную сотрудников диспансера. Они приводят ссылки на законы, которые не имеют отношения к ситуации и ничем не помогут сотрудникам. Более того, накануне они привели на свою пресс-конференцию человека, больного открытой формой туберкулеза, таким образом подвергнув риску всех присутствующих.

«Мне неясно, зачем действовать такими методами. На мой взгляд, если сотрудники чем-то недовольны, они могут решить вопрос в правовом поле. Например, обратиться в трудовую инспекцию. <...> Никому из вас не показалось странным, что в начале работы Вадима Шумкова в должности врио губернатора региона сотрудники этого 4-ого отделения очень активно писали ему о том, что их отделение требует ремонта? А потом принятие решения о ремонте по каким-то причинам вдруг начинает вызывать такое яростное сопротивление», – сказала г-жа Воронович.

Однако у медиков есть версия, что в правовом поле активисты действовать не хотят: долгое время жители поселка «питались» электричеством именно от государственного диспансера. За электричество они не платили, появился риск, что через суд сумма задолженности с них будет взыскана.

Кроме того, по версии собеседников агентства «Новый День», причина, по которой сотрудники хотят сохранить статус-кво – это нежелание лишиться комфортных условий. «Доходило до того, что в учреждении продавали алкоголь. Сотрудники не находились целый день на рабочем месте, оставляли больницу и могли уйти по делам», – сказал спикер.

Пока неясно, чем кончится вечерний разговор руководства диспансера, чиновников и нежелающих уезжать сотрудников. Специалисты как минимум хотят оценить состояние больных, которые находятся без должного медицинского обслуживания (в здании диспансера в Чернавском нет ни одного врача – они уже работают в Кургане).

Агентству также известно, что на месте работает полиция – силовики выясняют, кто и на каких основаниях находится в здании.

«Новый День» будет следить за развитием событий.

Курган, служба информации

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