Два пациента покинули больницу, в которой забаррикадировались представители «Альянса врачей»

Два пациента из тех, кто оставался в здании закрытого диспансера в поселке Чернавском, покинули отделение. Они согласились продолжить лечение в другом подразделении. Решение пациенты приняли после визита чиновников и руководителя курганского областного противотуберкулезного диспансера Юлианы Просвирниной. Об этом агентству «Новый День» сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Врачи провели осмотр, поговорили с больными. После этого двое покинули учреждение, остались трое пациентов. Эти люди отказались показываться врачам», – сказал собеседник.

При этом в здании остаются 18 человек. В том числе два члена штаба Навального, глава Алексей Шварц и его помощник. А также – две представительницы «Альянса врачей», с которыми держат связь «навальновцы» – Анастасия Васильева и Анастасия Тарабрина. В помещении также находятся 11 сотрудников тубдиспансера, которые несмотря на предложенные компромиссные условия отказываются выходить и разговаривать с руководством и чиновниками. Единственным их требованием является продолжение работы здания, которое власти решили законсервировать для ремонта.

«Альянс врачей» настаивает на том, что увольнение врачей незаконное. Ранее депаратамент здравоохранения сообщил, что сотрудников никто не увольнял, всем предложили перейти в другие подразделения на схожих условиях.

Напомним, отделение противотуберкулезного диспансера должно было сегодня, 16 октября, быть закрыто на консервацию. Власти приняли решение временно приостановить его деятельности в связи с изношенностью. Часть персонала, подогреваемая протестными представителями «Альянса врачей», отказалась обмуждать новые условия.

Курган, служба информации

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