Из курганского диспансера вывели навальновцев, протестный «Альянс врачей» и бывших сотрудников

В поселке Чернавском Кетовского района в ночь на 17 октября полиция вывела из закрытого на ремонт тубдиспансера забаррикадировавшихся активистов штаба Навального, протестной организации «Альянс врачей» и бывших сотрудников медучреждения. Правоохранители прибыли на место после сигнала ЧОП – охранники заступили на дежурство и обнаружили посторонних, которые закрылись на замок.

Напомним, несколько сотрудников отделения областного тубдиспансера в поселке Чернавском, подогреваемые организацией «Альянс врачей», отказались покидать здание в последний рабочий день, 15 октября. Они требовали открыть лечебницу, закрытую на ремонт, и продолжить содеражние больных. Вместе с ними в диспансере также находились пять бывших пациентов, больных туберкулезом. Всего было 20 человек. Двое больных добровольно покинули диспансер вечером 16 октября после беседы с медиками и чиновниками.

Как сообщил собеседник в правительстве Курганской области, ночью 17 октября на момент прибытия правоохранителей в здании находились только девять человек, среди них только два бывших сотрудника диспансера.

Как ранее сообщало агентство, четыре человека среди тех, кто закрылся в здании – это представители простестных организаций, глава курганского штаба Навального Алексей Шварц и его помощник, а также Анастасия Васильева и Анастасия Тарабрина, которые называют себя профсоюзом медиков «Альянс врачей».

По данным инсайдера, всех, кто находился в диспансере, кроме больных, доставили на опрос в полицию. Тех, кто заражен туберкулезом, отвезли на обследование. Есть вероятность, что им не требуется госпитализация, они находились в диспансере, желая поддержать позицию недовольных работников. Известно, что все трое больных – судимы. Один – за убийство.

Пока что получить комментарии областного полицейского главка не удалось – материал выходит до начала рабочего дня.

Вместе с этим в твиттере «Альянса врачей» появилась информация о том, что их представителей в курганском тубдиспансере захватывали силой. «В 4 часа утра в курганский тубдиспансер ворвались более 20 людей в штатском и сотрудников полиции. Силой выволокли пациентов, медиков и представителей профсоюза, применив грубую силу. Одному работнику больницы стало плохо, вызвали скорую», – говорится в сообщении.

По данным собеседника в курганском правительстве, это не правда – наблюдатели намеренно снимали процесс переговоров и выход из здания людей, чтобы избежать провокаций со стороны штаба Навального и альтернативного профсоюза.

Напомним, конфликт между чиновниками, руководством областного Курганского противотуберкулезного диспансера и бывшими сотрудниками связан с закрытием подразделения в поселке Чернавском на ремонт. Как сообщали представители руководства, здание и сети обветшали и нуждаются в модернизации. Коллективу предложили перевестись на аналогичные условия в Курган – там расположен другой корпус областного диспансера. Для работников Депздрав согласился оплачивать бесплатный транспорт. Некоторые согласились, но часть сотрудников отказалась, с ними вели переговоры. В конфликт вмешалась протестная структура «Альянс врачей», и противостояние перешло в острую фазу.

Курган, служба информации

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