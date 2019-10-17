Перед судом появилось оперативное видео выдворения «Альянса врачей» из курганского диспансера (ВИДЕО)

Представители «Альянса врачей», которые накануне забаррикадировались в здании закрытого на ремонт диспансера, 17 октября были доставлены в Кетовский суд. Две девушки – Анастасия Васильева и Анастасия Теребрина – должны были ожидать заседания по административному делу. Об этом агентству «Новый День» сообщили в суде. На девушек в полиции составили административной протокол по статье 19.3 кодекса об административных нарушениях. Суд решит, привлекать ли активисток к ответственности. Однако по последним данным, одной из представительниц поротестного альтернативного профсоюза стало плохо, к ней приехали медики «скорой помощи».

Девушек ночью вывели из тубдиспансера в поселке Чернавский вместе с бывшими сотрудниками лечебного учреждения. Сначала они спорили с полицией, но потом согласились поехать в отделение. После того, как активистки прибыли к отделению полиции, одна из них – Анастасия Васильева – отказалась заходить в помещение, начала ругаться и повисла на руках правоохранителей, которые сопровождали ее.

Видео инцидента «Альянс врачей» публиковал в своем твиттере, сопровождая его комментариями о том, что их увезли силой. При этом протестный союз не написал, что разговор в здании тубдиспансера проходил достаточно мирно.

Именно инцидент возле полиции, когда Васильева повисла на руках сотрудников, стал основанием для составления протокола по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Об этом агентству «Новый День» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Вместе с этим в распоряжении агентства появилось видео беседы «Альянса врачей» и правоохранителей из диспансера в Чернавском. На нем силовики достаточно спокойно просят всех присутствующих покинуть здание и проехать для выяснения ситуации в отдел полиции. Также на записи – беседа правоохранителей, бывших сотрудников диспансера и представителей «Альянса врачей» возле машины полиции.

«Значит, смотрите. Хорошо, мы вам повинуемся, мы законопослушные граждане. Тем не менее здесь находится пациент (показывает на одну из палат – прим.ред.) там находится пациент», – говорит Анастасия Васильева. Полицейский отвечает, что сейчас их осмотрит врач. И что все, кто нуждается, получат медпомощь.

Разговор возле автомобиля полиции. «Почему мы должны садиться в машину по отдельности. Это как-то нехорошо. Мы хотим вместе ехать», – говорит г-жа Васильева. После этого все садятся в автомобиль и уезжают в отдел полиции.

Кетовский район, служба информации

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