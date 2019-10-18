Названа причина смерти наладчика Курганмашзавода в разгар рабочей смены

Курганская Трудинспекция завершила расследование несчастного случая на Курганмашзаводе (КМЗ). 46-летний наладчик станков и манипуляторов с программным управлением умер во время работы из-за сердечного приступа.

Как сообщили «Новому Дню» в надзорном ведомстве, мужчине стала плохо. Ему попытались оказать медицинскую помощь, но рабочий умер до приезда скорой помощи. Трагедия произошла в августе 2019 года в заводском цехе № 320. По данным Трудинспекции, у умершего рабочего сердечное заболевание ранее медиками не фиксировалось. В пресс-службе КМЗ тогда отказались комментировать инцидент.

Как сообщал «Новый День», год назад и тоже летом на КМЗ скончался машинист насосных установок. Рабочего нашли мертвым в комнате отдыха. Как утоочнялось в открытых источниках, судмедэксперты обнаружили в крови мужчины этиловый спирт. Речь могла идти о спиртосодержащих препаратах, которые принимал машинист КМЗ.

Сейчас Трудинспекция Курганской области расследует новое ЧП, которое произошло на производстве завода. 35-летний рабочий 8 октября был госпитализирован с серьезной травмой – открытым переломом носа.

Во время работы на точильном станке произошел разрыв круга точильного камня. Камень угодил в лицо работнику. По информации «Нового Дня», представители Курганмашзавода пока не предоставили проверяющим весь пакет запрашиваемых документов.

Курган, служба информации

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