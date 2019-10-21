Курганская епархия вернется к «свежайшему мракобесию»: митрополит Даниил определится с отпеванием покойников вне церкви

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил готовится провести свой первый епархиальный совет. На нем руководство курганской епархии намерено обсудить запрет на отпевание покойников вне церкви. Об этом «Новому Дню» сообщил пресс-секретарь митрополита Михаил Насонов.

Окончательная дата проведения епархиального совета пока не определена, но священнослужители проведут его в ближайшие дни – до конца текущей недели.

Как сообщал «Новый День», в августе 2019 года экс-митрополит курганской епархии Иосиф принял решение о запрете отпевать покойников вне церкви. Всем священникам Зауралья он велел совершать службы не в ритуальных залах, а исключительно в храмах и церквях.

Решение курганского митрополита подверглось жесткой критике. Жители Зауралья отмечают, что прощание с усопшими в стенах храмов – это лишние траты и неудобства. Церковная служба ощутимо дороже, плюс нужно оплатить доставку тела в храм и обратно. Коллеги митрополита Иосифа назвали спорное решение «свейжайшим мракобесием». Бывший викарий патриарха Алексия второго, тюменский епископ Евтихий Курочкин заявил, что решение курганцев достойного того, чтобы его оценили «вышестоящие церковные органы».

В сентябре митрополит Иосиф покинул Зауралье – был переведен в Симбирскую епархию. Его место занял митрополит Курганский и Белозерский Даниил. В своем первом интервью, которое он дал именно «Новому Дню», новый глава курганской епархии пообещал оценить решение своего предшественника.

«Я считаю, что мы не должны забывать про богословский и литургический смысл чина отпевания. Это не магическое действо, призванное каким-то образом облегчить посмертную участь усопшего, а часть погребального обряда христианской общины, которая провожает в Горний мир своего единоверца. Отпевание можно совершать в любом месте, но сама атмосфера храма располагает к более глубокой и сердечной молитве за усопшего.

Что касается принятого решения, то полагаю, что мы еще раз соберемся со священниками, обсудим ситуацию и уже после этого сделаем окончательные выводы», – заявлял в сентябре митрополит Даниил.

Курган, служба информации

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