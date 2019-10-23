Курганским депутатам запретят набирать себе помощников с «корочками»

Депутаты думы Кургана проголосуют за сокращение числа своих помощников. С такой инициативой на заседание думы, которое состоится в среду, 23 октября, выйдут члены партии «Единая Россия». Лидеры думской фракции коммунистов заявили, что не поддержат инициативу единороссов.

Как сообщается в проекте решения гордумы, теперь депутаты Кургана смогут иметь не более четырех помощников. Ранее, еще в 2015 году, было принято решение, что думцы самостоятельно подбирают себе пул единомышленников и сами же определяют их количество. При этом активисты всегда помогали депутатам на безвозмездной основе. Все, что им полагалось – это иметь удостоверение помощника депутата.

Как заявила «Новому Дню» лидер думской фракции единороссов Наталья Семина, такое решение принимается исключительно с практической целью.

«Во-первых, нужно исключить спекуляции с «корочками» помощника. Удостоверения раньше выдавались большому числу людей, которые не всегда действительно помогали в депутатской работе. Во-вторых, это целесообразно с практической точки зрения. Лично у меня всегда было четыре помощника, каждый из которых отвечает за определенное направление. Мы с ними всегда оперативно можем собираться и обсуждать текущие вопросы. А как это сделать, когда у тебя 50 добровольцев?», – поделилась своим мнением единоросс Наталья Семина.

У коммунистов своя версия. Самый молодой депутат думы Кургана – 22-летний Максим Пивоваров, предполагает, что ограничить число помощников единороссы решили из-за его активности в социальных сетях. Как сообщал «Новый День», молодой коммунист недавно заявил о создании своего канала на YouTube. Его он посвятил исключительно работе курганских депутатов. Первое видео вышло с заголовком «Оппозиция показала себя в думе! Едросы в шоке!» (орфография сохранена).

Помимо этого депутат-оппозиционер Пивоваров на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте» недавно объявил сбор помощников. «Если вы хотите стать помощником депутата, то пишите мне личное сообщение или звоните», – призвал курганцев депутат.

Коммунисты, по словам Пивоварова, сегодня будут голосовать против инициативы единороссов.

Как сообщал «Новый День», последняя сессия думы Кургана закончилась скандалом. Вся фракция КПРФ, а это пять человек, покинула зал заседания в знак протеста. Причиной конфликта стало решение единороссов сократить число постоянных действующих комиссий, ликвидировав одну из них – комиссию по ЖКХ.

Курган, служба информации

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