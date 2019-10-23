В курганской думе раскол среди единороссов

В думе Кургана не прошла инициатива единороссов ограничить число помощников депутатов до четырех человек. В среду, 23 октября, на заседании гордумы большинством голосов было принято решение, что курганские законотворцы могут привлекать к работе до 10 волонтеров.

Как сообщил «Новому Дню» депутат-коммунист Максим Пивоваров, при обсуждении спорного вопроса, инициаторами которого стали единороссы, возмутилась не только оппозиция, но и сами члены партии «Единая Россия».

«Это говорит о том, что вопрос принимался в спешке и не был проработан фракцией «ЕР». Между собой позицию партийцы не согласовали», – оценил итоги сегодняшнего голосования оппозиционер.

Как сообщал «Новый День», представители думской фракции «ЕР» предложили ограничить количество депутатских помощников до 4 человек. Ранее, еще в 2015 году, было принято решение, что думцы самостоятельно подбирают себе пул единомышленников и сами же определяют их количество. При этом активисты всегда помогали депутатам на безвозмездной основе. Все, что им полагалось – это иметь удостоверение помощника депутата.

По мнению лидера думской фракции единороссов Натальи Семиной, ограничение позволит исключить спекуляции с «корочками». Также плодить помощников, уверена г-жа Семина, не нужно из практических соображений.

«Лично у меня всегда было четыре помощника, каждый из которых отвечает за определенное направление. Мы с ними всегда оперативно можем собираться и обсуждать текущие вопросы. А как это сделать, когда у тебя 50 добровольцев?», – поделилась своим мнением единоросс Наталья Семина. С ней согласен руководитель аппарата думы Кургана Михаил Герштанский, он привел в пример московских депутатов, у которых было по 100-200 помощников.

Самый молодой депутат думы Кургана – 22-летний Максим Пивоваров, предполагает, что ограничить число помощников единороссы решили из-за его активности в социальных сетях. Как сообщал «Новый День», молодой коммунист недавно заявил о создании своего канала на YouTube. Его он посвятил исключительно работе курганских депутатов. Несколько дней назад блогер-депутат обратился к курганцам и предложил им стать волонтерами. После чего, по его мнению, единороссы и решили ввести лимит.

Как сообщал «Новый День», в курганской городской думе заседают 26 человек. Большинство депутатов (17 человек) – члены «Единой России». В число оппозиционеров входят пять коммунистов, два представителя ЛДПР и столько же законотворцев представляют «Справедливую Россию».

Курган, служба информации

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