Глава курганской епархии смягчил запрет на отпевание покойных вне церкви и отменил «похоронные тарифы»

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил, как и анонсировалось, на епархиальном совете обсудил с духовенством запрет на отпевание покойных вне церкви. Как сообщается на сайте региональной епархии, запрет остается, но в некоторых случаях его можно будет обойти. Кроме того владыка Даниил предложил убрать «всякие ценники на очные отпевания в храмах».

Как уточняет пресс-служба епархии, владыка Даниил, созвавший свой первый епархиальный совет, спросил мнения священнослужителей. Они ему ответили, что «практика отпевания покойников в ритуальных залах и моргах не соответствует христианским традициям». В то же время священнослужители отметили, что людям, особенно в сельской местности, бывает сложно привезти усопшего в храм. Дешевле и удобнее пригласить священника.

«Я согласен с мнением священнослужителей. Отпевание в ритуальном зале – это как венчание в дворце бракосочетаний. Но, конечно, исключения возможны. И в случае необходимости по согласованию с секретарем епархии священник может совершить отпевание на дому или на кладбище. Чтобы не обременять людей дополнительными расходами, я предлагаюубрать всякие «ценники» на очные отпевания в храмах. Пожертвование должно быть добровольным», – принял решение митрополит Даниил, выслушав коллег.

Как сообщал «Новый День», в августе 2019 года экс-митрополит курганской епархии Иосиф принял решение о запрете отпевать покойников вне церкви. Всем священникам Зауралья он велел совершать службы не в ритуальных залах, а исключительно в храмах и церквях.

Решение курганского митрополита многие критиковали. Жители Зауралья отмечали, что прощание с усопшими в стенах храмов – это лишние траты и неудобства. Церковная служба ощутимо дороже, плюс нужно оплатить доставку тела в храм и обратно. Коллеги митрополита Иосифа назвали спорное решение «свейжайшим мракобесием». В сентябре митрополит Иосиф покинул Зауралье – был переведен в Симбирскую епархию. Его место занял митрополит Курганский и Белозерский Даниил, которому пришлось вернуться к спорному вопросу.

Курган, служба информации

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